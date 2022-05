Covid: Cina abbassa ancora costo tamponi molecolari

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAG - La Cina ha richiesto alle autorità locali di abbassare ulteriormente il prezzo dei tamponi molecolari per il Covid-19, portandolo a non più di 16 yuan (circa 2,4 dollari) a persona per singolo test.

Il prezzo per i tamponi di gruppo invece, che prevede il prelievo di campioni da un massimo di 10 persone in unica sessione, non dovrebbe superare i cinque yuan a persona, come emerge da una circolare pubblicata oggi dalla National Healthcare Security Administration.

Quest'ultima richiede a tutte le suddivisioni di livello provinciale di completare l'adeguamento dei prezzi entro il 10 giugno.

La mossa rientra nell'ambito degli sforzi del governo volti a ridurre il costo dei tamponi molecolari, un mezzo importante per favorire una risposta regolare alle epidemie.

Negli ultimi anni, il prezzo dei tamponi molecolari in Cina è sceso da oltre 120 yuan a persona per singolo test a non più di 60 yuan nel settembre dello scorso anno, per poi arrivare a dicembre a 40 yuan e a 28 yuan nell'aprile di quest'anno.

L'amministrazione ha inoltre incoraggiato misure, tra cui l'acquisto centralizzato di reagenti per il rilevamento al fine di garantire un calo continuo e ragionevole del prezzo dei tamponi. (XINHUA)