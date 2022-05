Covid: Cina, 31 nuovi casi locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAG - Pechino ha segnalato 31 nuovi contagi da Covid-19 trasmessi localmente nelle prime 15 ore di oggi, stando a quanto dichiarato dalle autorità locali.

I nuovi casi sono stati individuati in sette distretti della capitale, e nello specifico 14 casi a Fengtai, 9 a Haidian, 3 a Dongcheng, 2 a Fangshan e uno ciascuno a Xicheng, Tongzhou e Daxing, secondo quanto dichiarato da Liu Xiaofeng, vice direttore del centro municipale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, nel corso di una conferenza stampa.

Dal 22 aprile alle 15:00 di oggi sono un totale di 1.642 le infezioni da coronavirus ad essere state riportate a Pechino.

Attualmente, la capitale nazionale conta nove aree ad alto rischio e 21 a medio rischio per il Covid-19.

Dal 27 aprile, il rapido sviluppo della pandemia nella capitale cinese è rallentato. La maggior parte delle catene di trasmissione è totalmente sotto controllo, con casi sporadici riportati a livello comunitario, ha specificato Zhong Dongbo, segretario del Partito della commissione sanitaria municipale.

