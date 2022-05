Cina:resti di Long March-7 Y5 rientrano in atmosfera

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAG - I detriti dell'ultimo stadio del razzo vettore Long March-7 Y5 sono rientrati nell'atmosfera alle 17:34 di oggi (ora locale), secondo quanto reso noto China Manned Space Agency.

La maggior parte del dispositivo è bruciata nel corso del rientro e i detriti sono caduti in mare, con il centro dell'area di atterraggio a una latitudine di 37.5° Nord e una longitudine di 24.2° Est, in base a quanto emerge da un comunicato dell'agenzia.

Il razzo Long March-7 Y5, che trasporta la navicella cargo Tianzhou-4, è decollato dal Wenchang Spacecraft Launch Site nella provincia insulare meridionale di Hainan il 10 maggio. Il Tianzhou-4 ha a bordo tre tipologie di rifornimenti: scorte per sei mesi per i tre taikonauti della prossima missione Shenzhou-14, componenti di ricambio per la manutenzione della stazione spaziale e attrezzature per la ricerca in orbita.

(XINHUA)