Cina: Soe centrali allevieranno tensioni per Pmi

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAG - Le imprese cinesi di proprietà dello Stato (State-Owned Enterprises o Soe) amministrate a livello centrale aiuteranno le piccole aziende in difficoltà ad affrontare gli ostacoli più urgenti e a sostenere la crescita, stando a quanto si legge in una circolare pubblicata oggi.

Nel documento della State-owned Assets Supervision and Administration Commission del Consiglio di Stato si legge che le imprese di proprietà della Stato amministrate a livello centrale sono tenute a saldare tempestivamente i propri debiti nei confronti delle piccole e medie imprese (Pmi) e ad anticipare alcuni pagamenti alle aziende con un buon credito che potrebbero trovarsi in difficoltà.

La commissione ha sollecitato l'attuazione di una circolare del mese di marzo relativa all'esenzione dal pagamento dell'affitto da tre a sei mesi per le piccole imprese locatarie di aziende amministrate a livello centrale di proprietà dello Stato e ha richiesto che tale deroga di tre mesi venga applicata a livello nazionale entro la prima metà dell'anno. (SEGUE)