Cina: in crescita settore logistico gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAG - Il settore logistico cinese ha registrato una crescita costante nei primi quattro mesi del 2022; è quanto emerge da un rapporto di settore pubblicato oggi dalla China Federation of Logistics and Purchasing.

Stando al documento, la logistica sociale è aumentata del 3,6% su base annua nei primi quattro mesi, raggiungendo i 106.200 miliardi di yuan (circa 15.950 miliardi di dollari).

Su base mensile, il tasso di crescita della logistica sociale si è ridotto del 3% ad aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ad aprile infatti, la nuova ondata di casi di Covid-19 ha influito sulla domanda di logistica. La domanda di logistica per i prodotti agricoli e l'energia è aumentata mentre quella legata alla produzione industriale, alle importazioni e ai consumi si è attutita.

La logistica del settore dei prodotti industriali si è ridotta ad aprile, con un calo del volume logistico totale del 2,9% su base annua, la prima contrazione rilevata da marzo 2020.

Nei primi quattro mesi del 2022, le vendite al dettaglio di beni online sono aumentate del 5,2% rispetto all'anno precedente mentre il volume d'affari del settore dei corrieri è cresciuto del 4,2% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)