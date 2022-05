Cina: bambina di 10 anni chef, video virali sul web

(XINHUA) - NANCHINO, 25 MAG - Facendo ruotare una padella wok di 2 kg sulla fiamma rovente e agitando un mestolo al ritmo di musica pop, Sun Jiarui, 10 anni, si muove in cucina come una chef veterana.

Sun, che frequenta il quarto anno di una scuola elementare della città di Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, è in grado di cucinare più di 50 tipi di prelibatezze, un'impresa non facile nemmeno per un adulto.

I brevi video della giovane star della cucina sono diventati virali, meravigliando gli utenti di Internet con le sue sbalorditive abilità culinarie. Sul suo account Douyin, piattaforma simile a TikTok, la giovane ha raccolto più di 830.000 follower e 9 milioni di like, mentre i suoi video hanno raggiunto i 40 milioni di visualizzazioni.

"Mia figlia è cresciuta in cucina", afferma Sun Yadong, che è proprietario e chef di un agriturismo di Wuxi, "ha iniziato a dare una mano con le faccende domestiche quando aveva circa quattro o cinque anni e quando ne aveva otto mi ha chiesto di insegnarle a cucinare dopo la scuola".

"Non è male che impari alcune abilità pratiche, così quando crescerà saprà prendersi cura di se stessa", aggiunge suo padre che ha girato alcuni video per il immortalare il processo di apprendimento della figlia e li ha pubblicati online, senza immaginare che potessero diventare un successo. (SEGUE)