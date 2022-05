Cina: bambina di 10 anni chef, video virali sul web (3)

(XINHUA) - NANCHINO, 25 MAG - Oltre a competenze essenziali come la cucina e la gestione della casa, il programma del Ministero è pensato anche per arricchire le conoscenze e le competenze dei giovani nei lavori legati alla produzione e ai servizi.

"Attraverso l'apprendimento e l'esperienza, gli studenti svilupperanno il rispetto per il lavoro, la capacità di apportare innovazioni e applicare ciò che hanno imparato nella vita reale, nonché un senso di responsabilità sociale", fa sapere il Ministero.

Anche molti netizen hanno ben accolto il programma dedicato alle abilità della vita quotidiana e hanno espresso il proprio sostegno per questa nuova iniziativa: "È così che la scuola dovrebbe essere", si legge nel commento di un utente. (XINHUA)