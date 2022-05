Cina: bambina di 10 anni chef, video virali sul web (2)

(XINHUA) - NANCHINO, 25 MAG - "All'inizio ero solo curiosa, ma a poco a poco mi sono innamorata della cucina", racconta Sun Jiarui, "mi dà un forte senso di realizzazione".

La giovane è diventata anche insegnante per un corso di cucina della sua scuola. Il ministero dell'Istruzione ha recentemente pubblicato un documento in cui si afferma che l'educazione alle abilità lavorative pratiche sarà incorporata nell'offerta formativa delle scuole primarie e secondarie cinesi a partire dal semestre autunnale di quest'anno, con l'obiettivo di incoraggiare gli studenti a partecipare alle faccende quotidiane.

"Abbiamo allestito un laboratorio di cucina a scuola e Sun Jiarui è una degli insegnanti", spiega Li Hua, preside dell'istituto, sottolineando che Sun insegnerà ai suoi compagni di classe a preparare piatti semplici come uova al tegamino e fette di patate saltate in padella.

Secondo il preside: "È un'ottima cosa per gli studenti sperimentare la gioia di cucinare e i frutti del loro lavoro", aggiungendo poi, "questo li aiuterà a coltivare le loro passioni per la vita".

"Spero che il corso sulle abilità della vita quotidiana ci offra più opportunità pratiche, in modo da poter padroneggiare più competenze di vita di base e condividere il carico sostenuto dai nostri genitori", ha detto Sun Jiarui. (SEGUE)