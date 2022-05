Cina: 20,5 mld di prestiti alle aree rurali chiave

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAG - L'Agricultural Development Bank of China, l'istituto bancario demandato a sostegno delle politiche rurali del Paese, ha erogato circa 20,5 miliardi di yuan (circa 3,1 miliardi di dollari) di prestiti a 160 contee rurali a livello nazionale nei primi quattro mesi di quest'anno; una cifra che, secondo i dati forniti dall'ente, è aumentata di circa 4,6 miliardi di yuan rispetto al 2021.

Verrà lanciato un progetto ad hoc volto ad evitare che le principali aree rurali del Paese ricadano nella povertà, oltre che a promuovere la rivitalizzazione rurale a 360°, ha precisato la banca.

Di conseguenza, l'istituto bancario fornirà servizi finanziari su misura, amplierà l'emissione di prestiti ai residenti rurali e contribuirà a incanalare maggiori investimenti nelle aree rurali.

L'istituto si impegnerà inoltre ad organizzare un maggior numero di attività di investimento in tali aree per le aziende di proprietà dello Stato e per i leader del settore agricolo delle zone orientali più sviluppate della Cina. (XINHUA)