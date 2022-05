Carlyle Group: Rubenstein, fiducia in economia Cina

(XINHUA) - DAVOS, 25 MAG - L'investitore miliardario David Rubenstein ha dichiarato ieri di voler continuare a investire in Cina, esortando nel contempo a porre rapidamente fine al conflitto in Ucraina per evitare una crisi economica globale più grave.

RALLENTAMENTO GLOBALE Rubenstein, cofondatore del colosso del private equity Carlyle Group, ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso di un'intervista concessa a Xinhua, a margine del World Economic Forum (Wef) in corso nella località svizzera di Davos.

"È difficile dire dove stia andando l'economia (globale) in questo momento, perché in corso ci sono molti cambiamenti", ha dichiarato il co-fondatore e co-presidente non esecutivo del consiglio di amministrazione del Carlyle Group, che gestisce un patrimonio di circa 260 miliardi di dollari.

L'economia mondiale "probabilmente rallenterà", mentre i tassi di interesse aumentano in tutto il mondo, e la "crescita sarà più bassa" perché la pandemia di Covid-19 non volge ancora al termine, ha osservato l'investitore, indicando che anche il conflitto in Ucraina rappresenta un fattore di rilievo.

Quest'ultimo prevede un rallentamento globale a causa dell'impennata dei prezzi dell'energia in seguito alla crisi ucraina "a cui stiamo già assistendo, che si tratti di una recessione o meno, lo si definirà più avanti".

Ad aprile, il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le previsioni di crescita globale per il 2022 al 3,6%, 0,8 punti percentuali in meno rispetto alla proiezione di gennaio, come si evince dal World Economic Outlook.

Per Rubenstein "se il conflitto in Ucraina dovesse concludersi a breve, i prezzi dell'energia diminuirebbero e l'inflazione si ridurrebbe. Inoltre, ciò consentirebbe alle persone di sviluppare meglio le proprie catene di approvvigionamento e permetterebbe anche agli alimenti, spesso prodotti in Ucraina, di andare sul mercato delle esportazioni".

