Carlyle Group: Rubenstein, fiducia in economia Cina (2)

(XINHUA) - DAVOS, 25 MAG - FIDUCIA NELL'ECONOMIA CINESE L'investitore ha notato l'impatto del Covid-19 e della situazione globale sull'economia cinese, ribadendo la sua fiducia nel potenziale di quest'ultima.

A marzo, la Cina ha fissato il suo obiettivo di crescita economica a circa il 5,5% per il 2022, dopo aver rilevato una forte ripresa dell'8,1% nel 2021 ed essere diventata l'unica grande economia a registrare una crescita nel 2020.

"A lungo termine, la Cina ha prospettive economiche molto brillanti, ha una popolazione numerosa, molto laboriosa, ben istruita e molto altro", ha dichiarato Rubenstein, elogiando il governo cinese per la sua "ottima gestione" dell'economia.

In risposta ad alcune previsioni dell'Occidente, secondo cui l'economia cinese avrebbe avuto un andamento negativo, Rubenstein ha affermato che queste "sono generalmente sbagliate", sottolineando che la Cina ha combinato i suoi metodi con alcuni metodi occidentali per creare un modo unico di sviluppare la propria economia.

"Continueremo a investire in Cina", ha asserito l'investitore, la cui fortuna vale, secondo una stima di Forbes, 3,8 miliardi di dollari. (XINHUA)