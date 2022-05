Auto: da aziende estere fiducia in mercato Nev Cina

(XINHUA) - HEFEI, 25 MAG - La joint venture cinese della casa automobilistica tedesca Volkswagen, che porta il nome di Volkswagen Anhui, ha recentemente iniziato a lavorare a un nuovo progetto per la produzione di componenti per veicoli a nuova energia (Nev), con un investimento di 130 milioni di yuan (circa 19,5 milioni di dollari).

Situato a Hefei, capoluogo della provincia cinese orientale dell'Anhui, il progetto vanta un'area di costruzione prevista di circa 31.000 metri quadrati e, una volta completato, fornirà pezzi di ricambio per auto, tra cui sedili e accessori dedicati ai veicoli a nuova energia prodotti da Volkswagen Anhui.

Nonostante molte zone della Cina siano ancora alle prese con la lotta contro la nuova insorgenza di Covid-19, la fiducia delle aziende estere in merito all'investimento nel mercato cinese dei Nev rimane intatta, anche grazie alle floride prospettive economiche del Paese.

Il 10 maggio, Volkswagen Group China ha annunciato la creazione di una nuova società di vendita e servizi digitali a Hefei. La nuova società dovrebbe completare l'intera catena del valore di Volkswagen Anhui in termini di produzione, ricerca e sviluppo, collaudo, marketing e servizi ai clienti.

Secondo Stephan Wollenstein, Ceo di Volkswagen Group China, questa nuova società di vendita e servizi digitali è un capitolo emozionante dell'investimento del gruppo nella mobilità elettrica nonché un altro importante traguardo nella partnership con la Provincia dell'Anhui.

Anche la casa automobilistica giapponese Honda, che ad aprile ha lanciato ufficialmente il suo primo veicolo elettrico puro in Cina, mira ad aumentare le vendite di Nev in Cina portandole a 800.000 unità entro il 2030.

A gennaio, Dongfeng Honda Automobile Co. Ltd. ha annunciato la creazione di una fabbrica di veicoli a nuova energia a Wuhan, nella provincia di Hubei, con un investimento totale di circa 10 miliardi di yuan la cui entrata in funzione è prevista per il 2024.

Secondo le linee guida pubblicate il mese scorso, la Cina sostiene lo sviluppo di questo tipo di veicoli e ne incoraggia il progresso nelle aree rurali nonché la costruzione di strutture di supporto dedicate.

Gli addetti ai lavori ritengono che le politiche favorevoli daranno ulteriore impulso al consumo di Nev in Cina.

"Le imprese straniere sono generalmente ottimiste sullo sviluppo stabile e a lungo termine dell'economia e del potenziale di mercato della Cina", spiega Zhang Bingli, professore presso la Hefei University of Technology.

Quest'ultimo aggiunge che la maggiore attenzione del governo cinese per l'industria dei Nev e il suo forte sostegno in termini di politiche e fondi al settore stanno attirando verso il Paese gli investimenti esteri in tale ambito. (XINHUA)