Auto: da aziende estere fiducia in mercato Nev Cina

(XINHUA) - HEFEI, 25 MAG - La joint venture cinese della casa automobilistica tedesca Volkswagen, che porta il nome di Volkswagen Anhui, ha recentemente iniziato a lavorare a un nuovo progetto per la produzione di componenti per veicoli a nuova energia (Nev), con un investimento di 130 milioni di yuan (circa 19,5 milioni di dollari).

Situato a Hefei, capoluogo della provincia cinese orientale dell'Anhui, il progetto vanta un'area di costruzione prevista di circa 31.000 metri quadrati e, una volta completato, fornirà pezzi di ricambio per auto, tra cui sedili e accessori dedicati ai veicoli a nuova energia prodotti da Volkswagen Anhui.

Nonostante molte zone della Cina siano ancora alle prese con la lotta contro la nuova insorgenza di Covid-19, la fiducia delle aziende estere in merito all'investimento nel mercato cinese dei Nev rimane intatta, anche grazie alle floride prospettive economiche del Paese.

Il 10 maggio, Volkswagen Group China ha annunciato la creazione di una nuova società di vendita e servizi digitali a Hefei. La nuova società dovrebbe completare l'intera catena del valore di Volkswagen Anhui in termini di produzione, ricerca e sviluppo, collaudo, marketing e servizi ai clienti.

Secondo Stephan Wollenstein, Ceo di Volkswagen Group China, questa nuova società di vendita e servizi digitali è un capitolo emozionante dell'investimento del gruppo nella mobilità elettrica nonché un altro importante traguardo nella partnership con la Provincia dell'Anhui. (SEGUE)