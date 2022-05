Israele: import da Cina sale del 42,4% gen-apr

(XINHUA) - GERUSALEMME, 24 MAG - In Israele le importazioni di beni dalla Cina, escluse quelle relative ai diamanti, sono aumentate di circa il 42,4% su base annua nei primi quattro mesi del 2022. È quanto emerge da un rapporto pubblicato ieri dallo Israel Central Bureau of Statistics.

Stando a quest'ultimo, le importazioni israeliane dalla Cina nel periodo gennaio-aprile sono state pari a 4,41 miliardi di dollari, rispetto ai 3,10 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente.

I dati dell'ente mostrano che la Cina è stata la principale fonte di importazioni di Israele nel periodo gennaio-aprile, rappresentando il 13,2% di tutte le importazioni israeliane, esclusi i diamanti. Le importazioni dagli Stati Uniti, al secondo posto nella lista dell'import israeliano, hanno rappresentato l'8,8% del totale.

Nel mese di aprile, le importazioni israeliane dalla Cina hanno totalizzato 1,01 miliardi di dollari, con un aumento del 44,5% rispetto ai 699,3 milioni di dollari della medesima mensilità del 2021.

Le esportazioni israeliane in Cina sono aumentate invece dell'1,34%, passando da 1,49 miliardi di dollari nel periodo gennaio-aprile dello scorso anno a 1,51 miliardi di dollari quest'anno.

Il totale delle importazioni israeliane nei primi quattro mesi del 2022 ammonta a 35,68 miliardi di dollari, con un aumento del 26,6%, mentre le esportazioni ammontano a 23,54 miliardi di dollari, con un incremento del 26,9%. (XINHUA)