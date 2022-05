Covid: Pechino segnala 23 nuove infezioni locali

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - Pechino ha registrato 23 nuove infezioni da Covid-19 trasmesse a livello locale nelle prime 15 ore di oggi, secondo Liu Xiaofeng, vice capo del Centro comunale per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino.

Le 23 infezioni sono distribuite in sette distretti di Pechino, di cui rispettivamente 8 a Haidian e 5 a Fengtai e Fangshan, ha dichiarato Liu.

Dal 22 aprile alle 15 di oggi a Pechino sono state segnalate 1.591 infezioni.

Ieri sono stati raccolti oltre 15,2 milioni di campioni durante un ciclo di test molecolari in tutta la città; 4 campioni misti raccolti nei distretti di Xicheng, Fengtai e Shijingshan sono risultati positivi, secondo quanto dichiarato oggi da Wang Xiao'e, funzionario della Commissione sanitaria municipale di Pechino, durante una conferenza stampa. (XINHUA)