Cina:J.P. Morgan ottimista su investimenti nel Paese

(XINHUA) - SHANGHAI, 24 MAG - La multinazionale J.P. Morgan è ottimista sulle opportunità di investimento in Cina; lo ha dichiarato Mark Leung, amministratore delegato di J.P. Morgan China in occasione del J.P. Morgan Global China Summit 2022.

Secondo il dirigente: "La Cina è oggi la seconda economia e il più grande partner commerciale e manifatturiero del mondo.

Questo offre enormi opportunità alle istituzioni finanziarie che possono sostenere le multinazionali che operano nel Paese e assistere le aziende cinesi che si recano all'estero".

Leung ha aggiunto che lo sviluppo costante e in accelerazione di J.P. Morgan in Cina beneficia dell'apertura finanziaria del Paese.

Secondo quest'ultimo, nel contesto dell'apertura del mercato dei capitali cinese, J.P. Morgan opera in settori quali l'investment e il corporate banking, i security services, il commercial banking e la gestione patrimoniale.

Le due filiali della società, J.P. Morgan Securities (China) Company Limited e J.P. Morgan Futures Company Limited, sono rispettivamente le prime società di titoli e futures estere interamente controllate in Cina. (SEGUE)