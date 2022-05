Cina: Xinjiang, aumenta accesso all'acqua potabile

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 24 MAG - Bicchieri ricavati dalle zucche, secchi e giare giganti d'argilla: Nurbiya Aikmu ricorda ancora i vari recipienti per l'acqua che aveva visto da bambina nella vecchia casa del nonno.

"A quei tempi, ogni famiglia aveva questi recipienti per contenere l'acqua, ma ora sono diventati antiquati", ha dichiarato Nurbiya Aikmu, nata negli anni '90 nella contea di Payzawat, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina.

Un tempo questa contea era afflitta dalla scarsità di risorse idriche.

"Mio nonno mi ha raccontato che l'acqua che beveva era salata e amara, e che il processo di trasporto era straziante, poiché le persone dovevano trasportare l'acqua usando pali o asini.

L'acqua nelle zone più basse era contaminata e appariva marrone o verde, mentre durante le stagioni secche era piena di detriti, girini e insetti e doveva essere filtrata con una garza prima di essere bevuta", ha ricordato.

Per garantire la sicurezza dell'acqua potabile nelle aree rurali, lo Xinjiang ha lanciato una serie di importanti progetti di conservazione e negli ultimi dieci anni ha migliorato le sue infrastrutture per la conservazione.

Nel maggio 2020, nella contea di Payzawat è stato completato un progetto per la sicurezza dell'acqua potabile con un investimento di 1,75 miliardi di yuan (circa 262,3 milioni di dollari). Una rete di condotte di 1.827 km ha iniziato a trasportare l'acqua ai residenti della contea. "Siamo fortunati ad avere accesso ad acqua pulita e pura", ha dichiarato Nurbiya Aikmu. (SEGUE)