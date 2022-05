Cina: Xinjiang, aumenta accesso all'acqua potabile (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 24 MAG - Durante il 13° Piano quinquennale (2016-2020), lo Xinjiang ha realizzato oltre 1.400 progetti per l'acqua potabile, risolvendo o migliorando il problema di 1,52 milioni di residenti rurali, compresi quelli che vivono nell'entroterra desertico e nelle aree alpine remote.

"Da quando l'anno scorso il governo ha installato dei contatori intelligenti per ogni famiglia, posso controllare la mia bolletta dell'acqua e le informazioni sui guasti alle tubature attraverso il mio cellulare", ha dichiarato Mehmut Memet, del villaggio di Hexie, nella municipalità di Chasmiqiti della contea di Yecheng.

"La nostra vita è diventata più serena perché abbiamo accesso all'acqua potabile", ha aggiunto Mehmut Memet, che a sua volta è uno degli utenti.

Lo Xinjiang conta circa 1.300 progetti di approvvigionamento idrico rurale centralizzato, che forniscono acqua a quasi 13,2 milioni di persone. Secondo le autorità regionali per le risorse idriche potabili, il tasso di diffusione dell'acqua di rubinetto nella regione ha raggiunto il 97,5%. (XINHUA)