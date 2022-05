Cina: successo internazionale per film e serie tv

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - Da quando, 17 anni fa, ha visto i suoi primi film con Jackie Chan, Bakary Coulibaly è diventato un fan delle produzioni cinematografiche cinesi.

Questo giovane del Mali che è in Cina per motivi di studio, ricorda: "All'epoca l'unico modo per vedere i film cinesi era comprare i DVD ma si trovavano solo vecchi titoli, non nuove pellicole o serie televisive".

Oggi invece, alla sua famiglia in Africa basta semplicemente accendere la Tv per guardare una vasta gamma di film e serie cinesi di ultima generazione doppiati e sottotitolati in francese.

CONTENUTI DIVERSIFICATI Negli ultimi anni, i film e le serie televisive cinesi hanno raggiunto il successo globale grazie alla diversificazione dei temi e all'innalzamento degli standard di produzione, attirando un maggior numero di persone appartenenti a culture diverse.

Mentre la popolarità dei film e delle opere televisive cinesi che riflettono la relativa cultura tradizionale continua a crescere, anche le produzioni basate sulla vita dei cinesi contemporanei e sui loro valori stanno conquistando l'apprezzamento del pubblico di tutto il mondo.

Ad esempio, c'è un gruppo di fiction televisive prodotte in Cina che sta facendo breccia nei mercati esteri, come 'Nothing But Thirty', serie di successo che ruota attorno alla vita di tre donne molto diverse tra loro che prendono in mano la situazione quando si trovano ad affrontare diverse sfide all'età di 30 anni oppure 'You Are My Glory', una fiction romantica che racconta la storia di una giovane coppia che si innamora di nuovo dopo essersi ritrovata.

"Una volta c'erano molti sceneggiati storici e in costume che prendevano piede all'estero, ma ora ci sono una serie di eccellenti telefilm basati sulla realtà che vengono ben accolti oltremare", spiega Zhang Yiwu, professore di letteratura cinese alla Peking University, citando i temi diversificati delle odierne serie tv cinesi.

Generi come le arti marziali, la vita moderna e le storie d'amore nelle città sono popolari tra il pubblico africano, afferma Zhang Jun, direttore del canale cinese di StarTimes, una media company cinese divenuta tra gli operatori televisivi digitali più influenti in Africa. (SEGUE)