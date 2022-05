Cina: successo internazionale per film e serie tv (2)

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - La produzione nazionale fantascientifica 'The Wandering Earth', acclamata dalla critica al botteghino cinese, ha stupito il pubblico d'oltreoceano per il suo standard di produzione di livello mondiale.

Inoltre, all'estero, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, il pubblico mostra interesse per le fiction televisive sulla lotta alla povertà nelle aree rurali del Paese orientale.

PIÙ COOPERAZIONE Anche le modalità di cooperazione sono state ampliate. 'Deer Squad', una pellicola di animazione per bambini presentata da iQIYI in collaborazione con Nickelodeon, è stata trasmessa su Nickelodeon International nell'agosto 2020. Inoltre, gli studi cinematografici e televisivi all'estero hanno scelto di acquistare i diritti di remake di alcune popolari fiction nazionali, oltre a pre-acquistare i diritti esclusivi di distribuzione all'estero.

Nel contempo, le aziende cinesi hanno esplorato nuovi canali per film e serie TV al fine di raggiungere il pubblico globale attraverso Internet.

Ad esempio, StarTimes ha aperto filiali in più di 30 Paesi africani, tra cui Ruanda, Nigeria e Kenya, e ha avviato operazioni di Tv digitale e streaming online nella maggior parte di essi. Nel luglio 2020, iQIYI ha designato la sua sede di Pechino e quella di Singapore quali quartier generali per le proprie operazioni globali.

"Il numero crescente di film e serie televisive cinesi che vanno all'estero riflette il miglioramento della forza nazionale complessiva, del soft power culturale e dell'influenza culturale della Cina", spiega Rao Shuguang, presidente della China Film Critics Association.

Secondo il giovane Coulibaly invece, "il pubblico non vede solo il kung fu, ma anche la Cina moderna e il suo sviluppo".

