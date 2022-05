Cina: sequel del film d'animazione 'Ne Zha'

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - È in arrivo un sequel del film d'animazione 'Ne Zha', campione d'incassi del 2019 nonché il primo del suo genere ad aver raggiunto, ad oggi, gli incassi più alti di sempre in Cina avendo totalizzato ben 5 miliardi di yuan (circa 748,99 milioni di dollari).

La notizia è stata diffusa tramite un bollettino mensile sui nuovi progetti cinematografici registrati di recente presso la China Film Administration (Cfa) e ha subito fatto notizia sulle piattaforme dei social media.

Basti pensare che l'hashtag dedicato al sequel sul sito di microblogging Weibo ha generato 110 milioni di visualizzazioni da venerdì della scorsa settimana, con gli utenti entusiasti di rivedere il giovane eroe sul grande schermo.

'Ne Zha', basato sull'omonima figura mitologica di Nezha tratta dal romanzo della dinastia Ming (1368-1644) 'Fengshen Yanyi', noto anche come 'la canonizzazione degli dei', è stato diretto da Yang Yu, registra che si fa chiamare Jiaozi.

In netto contrasto con i precedenti adattamenti televisivi e cinematografici del personaggio sia per la personalità che per l'aspetto, la versione di Nezha immaginata da Yang è quella di un adorabile ribelle sfortunato che deve superare i pregiudizi e il suo oscuro destino per diventare un eroe.

Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla data di uscita, ma Douban l'ha fissata per il 2024. Nel sequel, l'insegnante di Nezha dovrà affrontare l'arduo compito di ricomporre i corpi di Nezha e Ao Bing, il figlio del Re Dragone, direttamente dopo gli eventi accaduti nel film del 2019.

(XINHUA)