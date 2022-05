Cina: pubblicato piano d'azione per strutture rurali

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - Ieri la Cina ha pubblicato un piano d'azione dedicato alle strutture rurali volto a migliorare i mezzi di sostentamento delle persone nelle aree rurali e facilitare la spinta alla rivitalizzazione rurale del Paese.

Secondo il documento pubblicato congiuntamente dall'Ufficio generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e dall'Ufficio generale del Consiglio di Stato, entro il 2025 dovrebbero essere compiuti progressi concreti nelle strutture rurali e si dovrebbe assistere a un continuo miglioramento dell'ambiente di vita delle aree di campagna.

Nel frattempo, la Cina si aspetta anche progressi positivi nel garantire che ogni villaggio e famiglia abbia accesso alle infrastrutture rurali, uno stabile avanzamento dei servizi pubblici di base e solidi risultati nella promozione del progresso culturale ed etico in tali zone.

Secondo l'Ufficio del Gruppo dirigente centrale per il lavoro rurale, il piano d'azione svolgerà un ruolo di guida volto a far progredire l'iniziativa per il miglioramento delle strutture rurali e rendere le aree agricole luoghi più attraenti per vivere e lavorare.

Il documento elenca 12 mansioni chiave per la promozione delle strutture rurali, tra cui la formulazione di un piano unificato, la realizzazione di grandi progetti e il miglioramento dei meccanismi pertinenti nelle aree relative.

I progetti riguarderanno settori quali il trasporto stradale, l'approvvigionamento idrico, l'energia, la logistica, l'informatizzazione, i servizi completi, gli edifici rurali e l'ambiente di vita. (XINHUA)