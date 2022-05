Cina: primato mondiale Sistemi patrimonio agricolo

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - La Cina è al primo posto nel mondo per numero di Sistemi del Patrimonio Agricolo di Importanza Globale (noti anche con l'acronimo Giahs dalla dizione in inglese) designati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao). Lo ha reso noto oggi il ministero per l'Agricoltura e gli Affari Rurali.

Infatti tre siti in Cina, ovvero un'antica zona di produzione del tè nella contea di Anxi, nella provincia orientale del Fujian, una regione di allevamento nomade nella città di Chifeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, e un sistema di coltivazione a terrazze in pietra irrigato dalle piogge nella contea di Shexian, nella provincia settentrionale dell'Hebei, sono stati recentemente riconosciuti come Giahs dalla Fao, portando il numero totale di tali sistemi presenti nel Paese a quota 18.

Secondo l'organizzazione, i siti sono stati designati come Giahs per i loro modi unici di utilizzare le pratiche e le conoscenze tradizionali, mantenendo al contempo biodiversità ed ecosistemi altrettanto unici.

Quello dei Giahs, è un programma di punta della Fao che festeggerà ad ottobre il suo ventennio. L'organizzazione ha precisato che la rete mondiale del patrimonio agricolo della Fao è ora composta da 65 sistemi in 22 Paesi del mondo. (XINHUA)