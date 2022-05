Cina: Jiangsu, apre parcheggio multipiano ecologico

(XINHUA) - NANCHINO, 24 MAG - Ieri è stato messo in funzione nella città di Wuxi, nella provincia cinese orientale dello Jiangsu, un parcheggio multipiano in grado di generare elettricità e di ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Realizzato grazie all'investimento dell'azienda giapponese Murata Manufacturing Co., Ltd., il parcheggio copre una superficie di oltre 20.000 metri quadrati ed è dotato di oltre 1.500 pannelli solari. L'elettricità che può generare in un anno equivale al consumo annuale di 300 famiglie.

Il parcheggio ecologico è il primo del suo genere costruito dall'azienda giapponese e può ospitare fino a 500 auto e 1.500 biciclette elettriche.

Secondo la Wuxi Murata Electronics Co, principale base di produzione dell'azienda in Cina, il parcheggio può contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica di circa 490 tonnellate all'anno. (XINHUA)