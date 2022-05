Cina: impegno per maggiore sostegno creditizio

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - Le autorità cinesi si sono impegnate ad aumentare l'emissione di credito e a potenziare il sostegno finanziario alle imprese e ai settori chiave.

Secondo quanto emerso da una riunione tenuta congiuntamente dalla People's Bank of China (Pboc) e dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission, il sostegno finanziario sarà rafforzato per le micro, piccole e medie imprese, oltre che per lo sviluppo verde, l'innovazione scientifica e tecnologica, l'approvvigionamento energetico, la conservazione delle acque e le infrastrutture.

La pressione al ribasso sull'economia continua ad aumentare a causa di fattori imprevisti interni ed esterni, secondo quanto emerso durante l'incontro, esortando il sistema finanziario ad utilizzare appieno gli strumenti politici e a sostenere lo sviluppo economico di alta qualità attraverso l'espansione del credito.

Stando a quanto detto alla riunione, è necessario promuovere la crescita costante del credito immobiliare, rinviare i rimborsi dei prestiti alle micro, piccole e medie imprese, alle imprese individuali e agli autotrasportatori e rinviare i rimborsi dei prestiti per l'edilizia abitativa, i consumi e altri finanziamenti che sono stati gravemente colpiti dall'epidemia.

La Pboc si è impegnata a raddoppiare la quota di prestiti inclusivi per le imprese più piccole, a spingere le istituzioni finanziarie locali a concedere più prestiti e ad attuare nuove politiche per migliorare il sostegno al credito. (XINHUA)