Cina: differimento contributi per edilizia abitativa

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - Oggi, le autorità cinesi hanno introdotto una politica di sostegno graduale per il differimento dei contributi al fondo di previdenza per l'edilizia abitativa, al fine di aiutare le imprese e i privati a superare le difficoltà dovute all'epidemia.

Secondo una circolare, le imprese colpite dalla crisi pandemica possono richiedere il rinvio del pagamento dei contributi al fondo di previdenza per l'edilizia abitativa secondo le norme vigenti ed effettuare il pagamento in seguito.

La circolare, diffusa congiuntamente dal ministero per l'Edilizia Abitativa e per lo Sviluppo Urbano-Rurale, dal ministero delle Finanze e dalla People's Bank of China, ha aggiunto inoltre che il regolare prelievo e la richiesta di prestiti del fondo da parte dei depositanti non saranno influenzati.

Per i depositanti che non riusciranno a pagare i contributi entro i termini stabiliti a causa dell'impatto del Covid-19, il differimento non sarà sottoposto all'amministrazione del credito come morosità sulla loro storia debitoria.

La circolare esorta le autorità locali ad aumentare la quota di prelievo per i pagamenti degli affitti delle abitazioni in base alle condizioni locali e a sostenere i depositanti ad attingere al fondo ogni volta che ne hanno bisogno.

Le misure di sostegno saranno valide provvisoriamente fino alla fine di quest'anno. (XINHUA)