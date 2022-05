Cina aumenta sforzi per controllare nuovi inquinanti

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAG - La Cina ha annunciato di voler intensificare la lotta contro i nuovi inquinanti per migliorare la protezione ambientale.

Generati dalla produzione o dall'uso di sostanze chimiche pericolose come i pesticidi, questi nuovi inquinanti includono sostanze tossiche organiche persistenti, interferenti endocrini e antibiotici. Questo tipo di inquinamento comporta rischi per l'ambiente e la salute umana, ma attualmente nel Paese non viene trattato in modo efficace.

Il Consiglio di Stato ha recentemente pubblicato un piano d'azione per rafforzare il controllo dei nuovi inquinanti e ha promesso di migliorare significativamente la capacità di trattamento del Paese entro il 2025.

In particolare, la Cina completerà lo screening dei rischi di alcune importanti sostanze chimiche, pubblicherà attivamente gli elenchi dei nuovi inquinanti sottoposti a controllo e attuerà misure di prevenzione, tra cui divieti e limiti alle emissioni.

Le leggi e i sistemi di gestione del rischio delle sostanze chimiche pericolose saranno gradualmente istituiti e migliorati.

Il documento ufficiale prevede diverse misure in 6 aree, tra cui la creazione di sistemi, la ricerca e il monitoraggio, la produzione pulita, la manifattura verde e il supporto tecnologico. (XINHUA)