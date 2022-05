Covid: Cina intensifica misure per sicurezza voli

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - La Cina ha adottato misure più rigide per garantire la sicurezza dei passeggeri nei viaggi in aereo e per arginare la diffusione del Covid-19, come ha dichiarato oggi la Civil Aviation Administration of China (Caac).

La Caac ha identificato due gruppi di membri dello staff aeroportuale, uno ad alto rischio e l'altro sotto attento monitoraggio, in base ai livelli di pericolo di diffusione del virus. Kong Fanwei, un funzionario della Caac, ha dichiarato in una conferenza stampa che dovranno sottoporsi a tampone molecolare ogni giorno e il resto del personale, ogni due giorni.

L'amministrazione garantirà inoltre la distanza di sicurezza tra i passeggeri ed eviterà l'affollamento in aeroporto e sugli aerei, come ha affermato Kong. Verrà rafforzata poi la gestione a circuito chiuso per separare le operazioni dei voli nazionali da quelle internazionali, nonché verranno migliorati le procedure di esecuzione dei tamponi negli aeroporti.

Kong ha concluso spiegando che quest'anno il Paese ha sospeso 768 voli internazionali per contenere la trasmissione del virus.

(XINHUA)