Cina: scoperte 25 tombe dinastia Qing nell'Hunan

(XINHUA) - CHANGSHA, 23 MAG - Gli archeologi hanno rinvenuto 25 tombe risalenti alla dinastia Qing (1644-1911) nella provincia centrale cinese dello Hunan; è quanto riferito dall'Istituto provinciale di ricerca sui reperti culturali e l'archeologia.

Più di 60 reperti culturali infatti, tra cui vasi e ciotole di porcellana e fermagli e coltelli in rame, sono stati portati alla luce nel complesso tombale di Houbeishan, nella città di Yongzhou.

All'interno di alcuni di questi vasi di porcellana, conosciuti localmente come 'vasetti da cibo', sono stati trovati residui di cibo. Secondo gli esperti, era usanza locale comune quella di porre il cibo nelle tombe, una pratica che continua ancora oggi.

Stando a quanto rivelato dagli archeologi la distribuzione delle tombe suggerisce che appartenevano a una famiglia e che i 'proprietari' di due urne adiacenti erano marito e moglie.

Li Yiyuan, ricercatore associato dell'istituto, ha dichiarato: "La scoperta delle tombe fornisce nuovo materiale archeologico per la comprensione delle usanze funerarie, della storia e della cultura locale nella Cina meridionale durante la dinastia Qing". (XINHUA)