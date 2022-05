Cina: primati 'presbiti testa bianca' in aumento

(XINHUA) - NANNING, 23 MAG - La popolazione del presbite dalla testa bianca, una specie di langur in via di estinzione in Cina, è aumentata arrivando a circa 1.300 esemplari, come fa sapere la riserva nazionale che ospita questi animali nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina.

Il presbite dalla testa bianca è una delle specie di primati più minacciate al mondo. Negli anni '80, la sua popolazione si è ridotta a circa 300 esemplari a causa della deforestazione, delle bonifiche e del bracconaggio.

Caratterizzati dalla pelliccia bianca in prossimità del capo, gli animali abitano le colline carsiche tra i fiumi Zuojiang e Mingjiang nella città di Chongzuo, nel Guangxi.

Nel 2005, a Chongzuo è stata istituita una riserva naturale di livello regionale per proteggere i rari primati e nel 2012 è stata trasformata in riserva nazionale.

Finora, all'interno dell'oasi, sono stati ripristinati 46,67 ettari di habitat a beneficio dei langur. È stato inoltre realizzato un corridoio ecologico, un giardino botanico che rappresenta una fonte di cibo e fornisce un sistema di monitoraggio video a distanza, contribuendo a risolvere il problema della frammentazione dell'habitat e favorendo la gestione e la protezione del presbite dalla testa bianca.

(XINHUA)