Cina: più domanda di talenti da industrie high-tech

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - Sono in corso cambiamenti significativi nella situazione occupazionale della forza lavoro cinese, alimentati dal rapido sviluppo di industrie innovative e ad alta tecnologia.

Gli ultimi dati forniti da un'unità di ricerca di Liepin, un sito web per chi cerca lavoro, mostrano che alcuni settori che includono la produzione intelligente, i circuiti integrati, l'intelligenza artificiale e la biomedicina sono a corto di talenti.

Più precisamente, l'indice di carenza di talenti (Talent Shortage Index o Tsi) dell'industria dei semiconduttori è pari a 1,91, un nuovo massimo degli ultimi due anni, mentre nel campo della biomedicina ha raggiunto il valore di 4,4.

Il Tsi riflette la domanda e l'offerta di talenti. Un valore superiore a uno indica una scarsa offerta, mentre una lettura inferiore all'unità segnala un'offerta eccessiva.

"I cambiamenti nell'industria della Cina hanno portato modifiche nella struttura occupazionale, come dimostra il Tsi", ha dichiarato Xing Zhenkai, vicecapo dell'unità di ricerca di Liepin.

Da un lato, con la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali la domanda di talenti digitali è diventata più urgente.

Secondo Xing, dall'aprile 2021 al marzo 2022 la domanda di talenti digitali è aumentata rispettivamente del 44,04%, del 39,03% e del 32,96% nei settori della finanza, della produzione di macchinari per autoveicoli e dell'industria farmaceutica e medica.

Allo stesso tempo i settori emergenti in rapida espansione, come l'intelligenza artificiale e il metaverso, creano un'enorme domanda di dipendenti altamente qualificati.

Per esempio l'anno scorso il numero di offerte di lavoro nel metaverso è salito del 37,07% rispetto all'anno precedente, a seguito di una crescita del 13,59% nel 2019 e del 14,6% nel 2020.

Fondata nel 2017, Beijing Huanqing Environment Technology Co.

Ltd. si concentra sulla conversione energetica dei rifiuti rurali, sul recupero delle risorse dai rifiuti agricoli e sulla produzione di attrezzature speciali di alto livello per macchinari agricoli.

"Abbiamo bisogno di talenti nel campo dell'agricoltura, dei macchinari, della produzione intelligente e della gestione dei progetti", ha dichiarato Chen Xin, direttore dell'azienda di tecnologia ambientale, aggiungendo "l'azienda offrirà circa 200 posti di lavoro a laureati quest'anno e alcune posizioni non sono ancora state occupate".

Man mano che la Cina sale nella catena del valore industriale, le esigenze aziendali e i requisiti professionali cambiano di conseguenza e i dipendenti devono quindi rafforzare le proprie competenze per rimanere competitivi in un mondo in rapida evoluzione, hanno affermato gli analisti.

La Cina punta a creare oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città e a mantenere un tasso di disoccupazione urbana non superiore al 5,5% nel 2022.

"Dovremmo intensificare gli sforzi per ampliare i canali di occupazione e fornire una forza lavoro altamente qualificata per guidare lo sviluppo economico di alta qualità del Paese", ha commentato Yao Kai, direttore di un centro di ricerca della Fudan University. (XINHUA)