Cina: più domanda di talenti da industrie high-tech

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - Sono in corso cambiamenti significativi nella situazione occupazionale della forza lavoro cinese, alimentati dal rapido sviluppo di industrie innovative e ad alta tecnologia.

Gli ultimi dati forniti da un'unità di ricerca di Liepin, un sito web per chi cerca lavoro, mostrano che alcuni settori che includono la produzione intelligente, i circuiti integrati, l'intelligenza artificiale e la biomedicina sono a corto di talenti.

Più precisamente, l'indice di carenza di talenti (Talent Shortage Index o Tsi) dell'industria dei semiconduttori è pari a 1,91, un nuovo massimo degli ultimi due anni, mentre nel campo della biomedicina ha raggiunto il valore di 4,4.

Il Tsi riflette la domanda e l'offerta di talenti. Un valore superiore a uno indica una scarsa offerta, mentre una lettura inferiore all'unità segnala un'offerta eccessiva.

"I cambiamenti nell'industria della Cina hanno portato modifiche nella struttura occupazionale, come dimostra il Tsi", ha dichiarato Xing Zhenkai, vicecapo dell'unità di ricerca di Liepin.

Da un lato, con la trasformazione e il potenziamento delle industrie tradizionali la domanda di talenti digitali è diventata più urgente. (SEGUE)