Cina: più domanda di talenti da industrie high-tech (3)

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - Fondata nel 2017, Beijing Huanqing Environment Technology Co. Ltd. si concentra sulla conversione energetica dei rifiuti rurali, sul recupero delle risorse dai rifiuti agricoli e sulla produzione di attrezzature speciali di alto livello per macchinari agricoli.

"Abbiamo bisogno di talenti nel campo dell'agricoltura, dei macchinari, della produzione intelligente e della gestione dei progetti", ha dichiarato Chen Xin, direttore dell'azienda di tecnologia ambientale, aggiungendo "l'azienda offrirà circa 200 posti di lavoro a laureati quest'anno e alcune posizioni non sono ancora state occupate".

Man mano che la Cina sale nella catena del valore industriale, le esigenze aziendali e i requisiti professionali cambiano di conseguenza e i dipendenti devono quindi rafforzare le proprie competenze per rimanere competitivi in un mondo in rapida evoluzione, hanno affermato gli analisti.

La Cina punta a creare oltre 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città e a mantenere un tasso di disoccupazione urbana non superiore al 5,5% nel 2022.

"Dovremmo intensificare gli sforzi per ampliare i canali di occupazione e fornire una forza lavoro altamente qualificata per guidare lo sviluppo economico di alta qualità del Paese", ha commentato Yao Kai, direttore di un centro di ricerca della Fudan University. (XINHUA)