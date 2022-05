Cina: più domanda di talenti da industrie high-tech (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - Secondo Xing, dall'aprile 2021 al marzo 2022 la domanda di talenti digitali è aumentata rispettivamente del 44,04%, del 39,03% e del 32,96% nei settori della finanza, della produzione di macchinari per autoveicoli e dell'industria farmaceutica e medica.

Allo stesso tempo i settori emergenti in rapida espansione, come l'intelligenza artificiale e il metaverso, creano un'enorme domanda di dipendenti altamente qualificati.

Per esempio l'anno scorso il numero di offerte di lavoro nel metaverso è salito del 37,07% rispetto all'anno precedente, a seguito di una crescita del 13,59% nel 2019 e del 14,6% nel 2020. (SEGUE)