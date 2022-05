Cina: opere di giovani artisti colorano Wuhan

(XINHUA) - WUHAN, 23 MAG - Guardando giù dalla mongolfiera, i turisti sono stupiti dai dipinti che si possono ammirare dall'alto nell'area panoramica dello East Lake di Wuhan, capoluogo della provincia cinese centrale dell'Hubei.

Su una superficie di 6.000 metri quadrati, il dipinto raffigura una carpa koi, che nella cultura cinese rappresenta la fortuna, e l'iconica Pagoda della Gru Gialla di Wuhan.

L'opera è stata realizzata dal team dei 'Super Painters', un gruppo di giovani artisti che dipingono su varie superfici, dal suolo ai muri, passando per le cabine di distribuzione dell'energia elettrica allo scopo di ravvivare con i colori le aree pubbliche della città.

Il team ha realizzato centinaia di opere a Wuhan che possono essere ammirate in diverse location come punti panoramici popolari, quartieri commerciali e condomini. Alcuni dei dipinti sono così appariscenti che i passanti si fermano a scattare foto, mentre i video che li immortalano sono diventati virali sui social media.

Secondo Zhang Hao, 32 anni, fondatore dei 'Super Painters': "I dipinti non sono solo arte, ma anche una vetrina dello spirito e della cultura della città".

Quest'ultimo si è laureato presso lo Hubei Institute of Fine Arts e ha fondato il team nel 2016. Vivendo a Wuhan da oltre 10 anni, nutre un profondo affetto per la città i cui simboli sono sempre tra i temi dei suoi dipinti. (SEGUE)