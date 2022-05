Cina: oltre 69,35 mln spedizioni cellulari 1° trim

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - Nel primo trimestre di quest'anno, le spedizioni di telefoni cellulari in Cina hanno osservato un calo del 29,2% rispetto al 2021, raggiungendo circa 69,35 milioni di unità. È quanto si evince da un rapporto della China Academy of Information and Communications Technology (Caict).

Secondo l'istituto di ricerca, che fa capo al ministero dell'Industria e dell'Informatica, durante il periodo le spedizioni di telefoni cellulari 5G sono state pari a 53,88 milioni di unità, con un calo del 22,9%.

I telefoni 5G hanno continuato a dominare il mercato cinese degli smartphone nei primi tre mesi, rappresentando il 77,7% di tutte le spedizioni di telefoni.

Nel solo mese di marzo, la Cina ha spedito un totale di 21,46 milioni di telefoni, con un calo del 40,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

I dati mostrano inoltre che la nazione orientale ha operato spedizioni per 266 milioni di telefoni 5G nel 2021, con un'impennata del 63,5% rispetto al 2020. (XINHUA)