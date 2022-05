Cina: coltivatrice di tè lotta per prosperità comune

(XINHUA) - HAIKOU, 23 MAG - All'arrivo dei turisti, Fu Xiaofang prepara sapientemente e scrupolosamente il tè per loro, con l'intenzione di non saltare neanche uno dei passaggi previsti, atto che costituirebbe un gesto blasfemo nei confronti dei prodotti della sua piantagione.

Fu, 44 anni, è infatti la fondatrice di una piantagione di tè biologico nella contea autonoma di Baisha Li, nella provincia meridionale cinese di Hainan.

"La vita è come il tè, raffinato più e più volte per raggiungere una fragranza suadente", spiega la donna, sottolineando che le foglie di tè possono essere prodotte solo attraverso diversi passaggi, tra cui la tostatura, l'eliminazione dell'acqua e l'arrotolamento. Allo stesso modo, anche la sua carriera ha fatto i conti con una serie di sacrifici.

Grazie al clima piacevole, alle abbondanti precipitazioni e al terreno fertile, la zona del cratere meteoritico di Baisha è adatta alla coltivazione del tè. Nel 2008, Fu è tornata nella sua città natale per avviare un'attività; qui ha riunito cinque agricoltori locali, ha creato una cooperativa professionale e ha aperto una piantagione di tè di circa 1,47 ettari in prossimità del cratere.

Essendo partita da zero, ogni singolo chilometro percorso è stato difficile. Fu ha guidato il gruppo di contadini nella vangatura del terreno per poi lasciarlo incolto per tre anni al fine di migliorarne le caratteristiche. (SEGUE)