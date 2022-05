Cina: coltivatrice di tè lotta per prosperità comune (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 23 MAG - In seguito a una serie di alti e bassi tuttavia, nella piantagione è giunto finalmente il momento della raccolta. Nel 2014 inoltre quest'ultima è stata certificata come coltura di tè biologico della Cina, diventando la prima nel suo genere nell'Hainan. Dal 2015, la piantagione di tè ha ottenuto anche la certificazione biologica dell'Unione Europea e degli Stati Uniti e le migliori foglie di tè vengono vendute in tutto il Paese.

L'attività del tè ha portato benefici anche alla popolazione locale. Negli ultimi anni, Fu ha contribuito a sollevare dalla povertà più di 1.000 famiglie povere, fornendo posti di lavoro e rendendo gli agricoltori azionisti.

Il numero di agricoltori locali che lavorano nella piantagione di tè è salito a 186, tutti provenienti da sei villaggi vicini. Questi scelgono in modo flessibile l'orario di lavoro e possono guadagnare più di 100 yuan (circa 15 dollari) al giorno.

Fu Xiuxiang, 57 anni, di un villaggio vicino, lavora nella piantagione di tè da dieci anni ed è ormai abile nel raccogliere il tè, nel diserbare, nell'applicare fertilizzanti organici e nel tostare le foglie.

Dieci anni fa, suo marito ha subito diversi interventi chirurgici a causa di una malattia e la famiglia si è indebitata. Inoltre, per prendersi cura di loro, la donna non poteva lavorare lontano così si recava alla piantagione di tè.

