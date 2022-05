Cina: coltivatrice di tè lotta per prosperità comune (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 23 MAG - Fu Xiuxiang, 57 anni, di un villaggio vicino, lavora nella piantagione di tè da dieci anni ed è ormai abile nel raccogliere il tè, nel diserbare, nell'applicare fertilizzanti organici e nel tostare le foglie.

Dieci anni fa, suo marito ha subito diversi interventi chirurgici a causa di una malattia e la famiglia si è indebitata. Inoltre, per prendersi cura di loro, la donna non poteva lavorare lontano così si recava alla piantagione di tè.

Nel corso degli anni, Fu non solo ha saldato i debiti, ma ha anche risparmiato per costruire una nuova casa; ora è la responsabile della squadra di raccolta del tè e guadagna più di 4.000 yuan al mese.

"Lavorare qui mi fa sentire a casa", afferma la donna, abituata a rimanere nei campi anche quando non c'è lavoro da fare, per poi aggiungere, "la vita va sempre meglio".

Fu Xiuxiang non è istruita e un tempo aveva paura di parlare in pubblico, ma ora ha appreso diverse abilità ed è diventata più aperta e ottimista. Quando i visitatori arrivano, li intrattiene volentieri cantando le canzoni popolari della minoranza etnica Li.

Con il sostegno del governo locale, Fu Xiaofang ha realizzato dei bed and breakfast e ha sviluppato il turismo, con camere sempre al completo durante i periodi di vacanza.

Ora la piantagione di tè è passata da 2 a 20 ettari e sta avviando un nuovo progetto per migliorare le strutture turistiche e accogliere un maggior numero di visitatori.

Fu Xiaofang afferma che lavorerà con ulteriore impegno alla piantagione di tè nella speranza di portare prosperità a un maggior numero di abitanti del villaggio. (XINHUA)