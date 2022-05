Cina: coltivatrice di tè lotta per prosperità comune (2)

(XINHUA) - HAIKOU, 23 MAG - Senza l'uso di diserbanti, i contadini hanno estirpato le erbe infestanti fila dopo fila, ma queste sono ricresciute rapidamente e in più hanno dovuto fare i conti con il problema rappresentato dai parassiti. Quando questi riuscivano a stabilirsi nelle piantagioni, bastava loro una notte per divorare tutte le foglie e i germogli pronti per il raccolto.

Una notte, Fu racconta di essere uscita a controllare la situazione dei parassiti nella piantagione di tè. Il rumore che questi emettevano mentre mordicchiavano le piante la fece infuriare al punto da scoppiare improvvisamente a piangere, pensando di lasciare tutto.

In quell'occasione, dopo essersi calmata, Fu ha iniziato a pensare a quali potessero essere le diverse modalità per prevenire i parassiti, come l'uso di molte tavole adesive e di lampade solari per debellarli.

Dopo la semina, l'imprenditrice ha iniziato a concentrarsi sul processo di preparazione del tè. La donna passava l'intero anno a essiccare foglie di tè a mani nude per poi rendersi conto che questa pratica, a causa dell'alta temperatura, le aveva addirittura compromesso le impronte digitali. In più, era solita assaggiare il tè per verificarne il gusto, un'abitudine che le provocava dolori allo stomaco. (SEGUE)