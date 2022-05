Cina: aumentano investimenti infrastrutture gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - Gli investimenti cinesi nelle infrastrutture stradali e fluviali hanno registrato una costante espansione nei primi quattro mesi dell'anno, secondo i dati del Ministero dei Trasporti.

Secondo il Ministero, gli investimenti a capitale fisso nelle infrastrutture stradali e fluviali sono aumentati del 7,3% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 729,5 miliardi di yuan (circa 107,51 miliardi di dollari).

Nel dettaglio, gli investimenti a capitale fisso del Paese per la costruzione di strade sono aumentati del 7,7% su base annua, mentre quelli per le infrastrutture fluviali sono cresciuti dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La Regione autonoma della Mongolia interna, in Cina settentrionale, ha registrato la crescita più rapida, con un aumento degli investimenti del 107,1% anno su anno.

La provincia del Liaoning, in Cina nord-orientale, ha riportato il calo più marcato nel periodo gennaio-aprile, con un crollo degli investimenti dell'81,2% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)