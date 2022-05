Cina: 25,2 mld di yuan prestiti assistenza anziani

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - La China Development Bank, una delle banche politiche del Paese, ha erogato 25,2 miliardi di yuan (3,77 miliardi di dollari) in prestiti per i servizi di assistenza agli anziani a partire dal 2021, anno di inizio del 14° Piano quinquennale del Paese (2021-2025).

I prestiti potranno essere utilizzati per la creazione di oltre 100.000 posti letto di assistenza inclusiva per gli anziani, come ha dichiarato la banca, aggiungendo che offrirà prestiti favorevoli ai fornitori istituzionali di tale assistenza, in modo da ridurre i loro costi di finanziamento.

La China Development Bank è un'istituzione finanziaria pilota che offre prestiti speciali per l'assistenza inclusiva agli anziani. (XINHUA)