Auto: Cina, calano le vendite di pick-up a gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAG - Nei primi quattro mesi dell'anno, le vendite di pick-up in Cina hanno registrato un calo dell'11% rispetto al 2021 a causa dei ritardi nella produzione dovuti al Covid-19.

È quanto emerge dai dati di settore della China Passenger Car Association, secondo i quali nel periodo in questione sono stati venduti 165.000 pick-up.

Per quanto riguarda la ripartizione geografica, oltre il 40% della domanda di pick-up da parte dei consumatori proviene dalle regioni nord-occidentali e sud-occidentali del Paese.

L'associazione ha precisato che attualmente, le città di piccole e medie dimensioni, le contee e i paesi sono tra i principali mercati per le vendite di pick-up.

L'ente rimane ottimista sulle prestazioni future del mercato dei pick-up, mettendo in evidenza gli incentivi politici per il miglioramento della qualità del prodotto e l'eliminazione delle restrizioni di viaggio per aumentare i consumi.

La China Passenger Car Association prevede per il Paese una crescita a lungo raggio continua e rapida in termini di consumi relativi ai pick-up. (XINHUA)