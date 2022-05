In Cina un 'Jurassic Park' rivitalizza zona rurale

(XINHUA) - KUNMING, 22 MAG - Circa 180 milioni di anni fa, il bacino di Lufeng, ricco di acqua, offriva condizioni di vita ideali per i dinosauri e il patrimonio biologico di quel periodo continua a influenzare ancora oggi la vita dei suoi abitanti.

Yang Zhongjian, pioniere della paleontologia cinese, eseguì per la prima volta nel 1939, con l'aiuto dei suoi assistenti, gli scavi che portarono alla luce lo scheletro del 'Lufengosaurus huenei', un dinosauro erbivoro del Giurassico inferiore e medio. Tale ritrovamento ha poi consentito di scoprire uno dei siti fossili di dinosauri più grandi e significativi al mondo, che abbraccia l'intera epoca inferiore, media e superiore del Giurassico.

Dallo scavo del primo 'Lufengosaurus huenei', a Lufeng, una città a livello di contea nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan, sono stati portati alla luce oltre 120 fossili completi di dinosauro e altre migliaia sono ancora in attesa di scavi futuri, a testimonianza della sua biodiversità nei tempi antichi. (SEGUE)