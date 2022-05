In Cina un 'Jurassic Park' rivitalizza zona rurale (5)

(XINHUA) - KUNMING, 22 MAG - Il parco a tema è diventato una popolare destinazione turistica. Nonostante l'impatto dell'epidemia di Covid-19, la struttura ha registrato nel 2020 circa 670.000 visite mentre nel 2021 sono state 1,64 milioni, come precisa Qu Kun, un funzionario della direzione del parco.

L'afflusso turistico ha portato nuove opportunità sotto forma di soggiorni e attività agricole nei villaggi vicini, gettando solide basi per la rivitalizzazione rurale del posto.

Fan Yuan, che lavorava per una compagnia aerea, si è licenziata e ha avviato il suo bed and breakfast nel 2019. Di solito, durante il periodo delle feste, tutte le 20 camere della casa vacanze sono al completo.

Per quanto riguarda l'espansione futura, l'imprenditrice afferma di voler costruire una catena di hotel di lusso insieme ad altri proprietari di bed and breakfast per attirare più giovani a visitare il luogo e la valle dei dinosauri.

Quanto a Luo, sta cercando di diventare un live-streamer nel tentativo di coinvolgere più persone nella conservazione dei fossili: "I fossili di dinosauro non sono così misteriosi come si pensa. Condividono molte caratteristiche simili a quelle dei vertebrati moderni", spiega. (XINHUA)