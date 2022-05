In Cina un 'Jurassic Park' rivitalizza zona rurale (4)

(XINHUA) - KUNMING, 22 MAG - 'JURASSIC PARK' Nel 2004, a Lufeng è stato istituito un geoparco nazionale dedicato ai dinosauri, che copre un'area di oltre 100 km quadrati intorno ai siti fossili.

Nello stesso anno la provincia dello Yunnan ha emanato un piano per lo sviluppo del geoturismo all'interno del parco nazionale. Ora, il tesoro archeologico si è trasformato in una fortuna turistica.

Sul cimitero dei dinosauri scoperto per la prima volta da Luo è stato costruito un parco a tema, la 'Dinosaur Valley', aperto al pubblico nel 2008.

La struttura ospita anche la 'Lufeng Dinosaur Fossil Quarry', presso la quale sono esposti oltre 70 fossili completi di dinosauro riportati alla luce nell'omonima città e presenta una delle più grandi esposizioni al coperto di scheletri di dinosauro assemblati al mondo.

Luo oggi lavora come guida a tempo pieno nel museo e insegna le tecniche di base di pulizia e assemblaggio dei fossili ai bambini in visita.

A tal proposito, quest'ultimo afferma: "È un lavoro che richiede un senso di responsabilità perché sulla Terra sono esistiti numerosi dinosauri, ma solo pochi possono essere conservati come fossili".

L'uomo, proprio come i suoi compaesani di A'na, un villaggio situato vicino al sito turistico, ha assistito alla notevole trasformazione di questa cittadina dello Yunnan, un tempo ordinaria.

"Prima della costruzione del parco a tema non c'era nemmeno un albergo, mentre ora ce ne sono molti", racconta Luo, aggiungendo che i notevoli cambiamenti hanno creato opportunità di lavoro per i residenti del posto. (SEGUE)