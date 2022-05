In Cina un 'Jurassic Park' rivitalizza zona rurale (2)

(XINHUA) - KUNMING, 22 MAG - APPRENDISTI 'PALEONTOLOGI' Prima che il concetto di fossili di dinosauro prendesse piede a Lufeng, la gente del posto quando era nei campi e si imbatteva in questi reperti ossei, come ad esempio vertebre, li considerava resti di 'dragone' mentre altri li portavano addirittura a casa per usarle come contenitori per le lampade a olio.

Dopo che, col tempo, gli abitanti del villaggio hanno appreso alcune conoscenze di base sui fossili, ora questi si offrono volontari per segnalare i ritrovamenti alle autorità locali preposte alla conservazione.

"Se i fossili sono completi o devono essere portati via per evitare che siano distrutti, li scaviamo completamente", spiega Wang Tao, direttore del centro di protezione dei fossili di dinosauro di Lufeng, "tuttavia quelli incompleti o che richiedono un trasporto complesso vengono lasciati sottoterra per futuri scavi".

La consapevolezza locale sui fossili di dinosauro ha suscitato l'interesse delle persone per gli scavi e l'assemblaggio dei loro scheletri e, sotto la guida di Wang, è stata formata una squadra di scavatori di fossili semi-professionali. (SEGUE)