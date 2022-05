Cina: prove commercio incenso antica Via della Seta (2)

(XINHUA) - XI'AN, 22 MAG - Un altro campione è stato identificato come un composto di 'agarwood' e franchincenso, fornendo la prima prova della pratica di 'Hexiang' (la miscelazione di aromi) nell'antica Cina.

Il franchincenso è distribuito principalmente lungo la costa del Mar Rosso, nella penisola arabica e in India. Ren ha aggiunto che lo studio ha rilevato che quest'ultimo e i suoi prodotti sono stati introdotti a Chang'an, l'odierna Xi'an, durante la dinastia Tang.

La ricerca ha confermato che le sostanze aromatiche rinvenute presso il tempio sono state immesse da oltreoceano nell'antica capitale cinese attraverso la Via della Seta, via terra o via mare, e utilizzate nel palazzo sotterraneo per venerare lo Sharira. Secondo Yang Yimin, professore dell'Ucas, si tratta di una testimonianza storica della prosperità della Via della Seta, del boom del commercio dell'incenso e dello sviluppo del buddismo in quel periodo. (XINHUA)