Cina: in calo trasporto passeggeri gen-apr

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAG - Il volume di passeggeri su strada e su acqua in Cina ha registrato un calo su base annua nei primi quattro mesi dell'anno a causa della nuova insorgenza a livello nazionale di casi di Covid-19 che ha ridotto la domanda di trasporto, come mostrano i dati del ministero dei Trasporti.

Nel periodo, i viaggi passeggeri su strada sono stati 1,22 miliardi con un calo del 30,7% rispetto all'anno precedente. A registrare la riduzione più marcata, la provincia centrale cinese dell'Henan con il 61,3% in meno a confronto con l'anno precedente.

A Pechino invece, i viaggi passeggeri su strada sono aumentati del 6,6% rispetto al 2021.

Da gennaio ad aprile, il volume di passeggeri via acqua si è ridotto del 40,2% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 30,49 milioni di viaggi.

In questo caso, a registrare il calo più spiccato è stato l'Heilongjiang, la provincia più a Nord della Cina, con un crollo del 98,8% rispetto all'anno precedente. (XINHUA)