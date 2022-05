Cina: giardino botanico è paradiso biodiversità

(XINHUA) - PECHINO, 22 MAG - Con l'inaugurazione ufficiale del China National Botanical Garden avvenuta a Pechino nel mese di aprile, il Paese ha realizzato una nuova 'Arca di Noè' a tutela della biodiversità vegetale.

Il giardino botanico nazionale si fonda sul lavoro dell'Institute of Botany, che fa capo all'Accademia cinese delle scienze, e del Beijing Botanical Garden.

Con oltre 30.000 tipi di piante e 5 milioni di esemplari rappresentativi dei cinque continenti, l'arboreto è un simbolo significativo del livello di sviluppo sostenibile del Paese. GRANDE STRUTTURA, GRANDI CAPACITÀ DI RICERCA Con una superficie pianificata di 600 ettari e 15.000 specie di piante protette ex-situ, l'orto botanico nazionale è caratterizzato da ricerca scientifica botanica, conservazione ex-situ e turismo ecologico ricreativo.

Secondo Ye Jianfei, ingegnere esperto dello Institute of Botany dell'Accademia delle scienze cinese: "La vasta raccolta di specie è una caratteristica fondamentale del giardino botanico nazionale, che lo rende diverso dagli altri complessi simili", aggiungendo che le capacità di ricerca scientifica forniscono un forte sostegno alla struttura.

È stata inoltre portata avanti una cooperazione internazionale di alto livello con oltre 50 istituti di ricerca di più di 30 Paesi nei campi della diversità vegetale, dell'ambiente ecologico e dell'agricoltura.

CONSERVAZIONE EX-SITU La conservazione ex-situ è considerata una mansione importante al fine di proteggere la diversità vegetale della Cina.

Quest'ultima, spiega Ye, si riferisce al trasferimento di specie minacciate, endemiche o di notevole valore economico dal loro luogo d'origine a istituzioni professionali, come i giardini botanici, ai fini della protezione nonché della creazione di banche di risorse di germoplasma per la conservazione di semi, tessuti e organi di piante.

Come priorità assoluta dell'orto botanico nazionale, la conservazione ex-situ non consiste solo nel prelevare le piante dal loro habitat naturale e collocarle in un nuovo luogo. Il dottor Wang Kang, curatore del museo delle piante presso il giardino botanico precisa infatti che "è più importante condurre una ricerca scientifica completa sulle specie in pericolo".

Quest'ultimo aggiunge poi che dopo una serie di interventi umani volti a garantire il numero e la diversità genetica di queste specie, esse saranno reintrodotte in natura se le condizioni lo permetteranno al fine di promuovere il recupero di quelle selvatiche.

UN SISTEMA PIÙ GRANDE CHE EMERGE Oltre a Pechino, la Cina sta accelerando la costruzione di un sistema di giardini botanici nazionali in location come la città meridionale di Guangzhou, allo scopo di potenziare la protezione della biodiversità.

Il sistema di giardini botanici nazionali mira a costituire una rete integrata di conservazione ex-situ in grado di coprire le principali zone climatiche e tipi di ecosistemi a livello nazionale.

Per Zhou Zhihua, funzionario dell'Amministrazione nazionale cinese per le foreste e i pascoli, "la creazione di un sistema nazionale di giardini botanici è di grande importanza", sottolineando che una rete di questo tipo promuoverà la cooperazione e la condivisione delle risorse, migliorando inoltre la stabilità e l'affidabilità della tutela della biodiversità.

Zhou precisa inoltre che con un altro giardino botanico nazionale a Guangzhou in fase di realizzazione, il Paese mira a portare gradualmente oltre l'85% delle specie di piante selvatiche autoctone e tutti i principali tipi di piante protette alla conservazione ex-situ grazie a questo genere di strutture. (XINHUA)